Нафта дорожчає на тлі прогнозованого скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли через звужені перед різдвяними канікулами торги. Підтримала ціни заява міністра енергетики РФ про те, що співробітництво з ОПЕК буде продовжено, крім того, експерти спрогнозували друге тижневе зниження запасів нафти у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,09 (на 0,14%) - до $ 66,48 за барель. У понеділок їх ціна підвищилася на $ 0,25 (0,38%) і становила на закриття $ 66,39 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 0,04 (0,07%) - до $ 60,56 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $ 0,08 (0,13%), завершивши день на позначці $ 60,52 за барель.

ОПЕК, РФ та інші виробники, пов'язані зі скороченням виробництва і підтримкою цін, продовжать своє співробітництво доти, доки воно «ефективне і приносить результати», заявив напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак. Він додав, що співробітництво з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) триватиме «доти, доки цього потребує ринок».

ОПЕК та інші виробники домовилися в грудні про додаткові скорочення нафтовидобутку на 500 тис. бар./добу. (б/д) з тим, щоб видалити з ринку 2,1 млн б/д нафти, що становить близько 2% світового попиту.

Нафтовики США прагнуть заповнити будь-які прогалини на ринку, досягнувши в листопаді рекордного рівня видобутку в 13 млн б/д. Це сприяло збільшенню профіциту сировини і зростанню американських акцій приблизно на 1% в цьому році.

Галузеві експерти, опитані агентством Reuters, прогнозують зниження комерційних запасів нафти у США за підсумками минулого тижня приблизно на 1,8 млн б/д. При цьому очікується, що запаси бензину зростатимуть уже сьомий тиждень поспіль, а запаси дистилятів - п'ятий тиждень поспіль.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 66,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,46 долара за барель, що на 7 центів вище рівня закриття торгів ($ 66,39).