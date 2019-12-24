СБУ і митники зробили перше онлайн-доручення про перевірку

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою здійснили перше доручення про перевірку товарів в онлайн-формі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Запит було направлено на проведення огляду партії товарів широкого вжитку та електротехніки на Одеській митниці", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у спецслужбі, процес відправки доручень відбувається через онлайн-форму зі зрозумілим алгоритмом дій. Правоохоронці вносять усю інформацію у спеціальну електронну форму, яка потрапляє до центрального апарату митниці та централізовано вноситься до програмно-інформаційного комплексу. Він забезпечує автоматизоване спрацювання по ризикових поставках.

Раніше «орієнтування» про проведення митного огляду надсилались від правоохоронних органів до конкретного митного посту в паперовому вигляді. Це призводило до того, що на рівні центральних апаратів митниці та правоохоронних органів неможливо було відслідкувати кількість та результативність таких “запитів”.

«Ми максимально переводимо всю роботу в електронний вигляд та мінімізуємо вплив людського фактора. Особливо у питаннях перевірок від правоохоронців на митних пунктах», ‒ прокоментував запуск першого онлайн-доручення голова Держмитслужби Максим Нефьодов.

Проєкт запустився відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2019 року № 861 «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення».