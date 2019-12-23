Відмовитися від гарантованої ціни на газ можна буде до 30 грудня - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" продовжила термін для ухвалення рішення про відмову від гарантованої квартальної ціни з 24 грудня до 30 грудня 2019 року.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

"Для зручності побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року для споживачів, які мають право на придбання газу на пільгових умовах (ПСО), будуть діяти дві цінові пропозиції на газ від Нафтогазу: квартальна та щомісячна. Квартальна оптова ціна, що зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів), буде діяти автоматично для всіх захищених споживачів до кінця опалювального сезону. Щомісячна оптова ціна для таких споживачів у січні 2020 року складе 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Щомісячна ціна у наступних місяцях опалювального сезону може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. До 30 грудня споживачі мають вирішити, за якою ціною будуть купувати газ впродовж опалювального сезону: фіксованою на весь квартал або щомісячною, яка буде коливатися відповідно до зовнішніх факторів. Для тих споживачів, які відмовляться від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде.

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Обидва механізми – щомісячної та гарантованої ціни відповідають вимогам МВФ. Згідно з міжнародними зобов’язаннями з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО. З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.