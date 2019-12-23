Німеччина допоможе Україні модернізувати ГТС

Координатор уряду ФРН з трансатлантичного співробітництва Петер Баєр заявляє, що Німеччина допомагатиме Україні в модернізації її газотранспортної системи (ГТС).

Про це він заявив в інтерв’ю Німецькому радіо.

"Це не так, що Україну залишать наодинці, навпаки: ми маємо зобов’язання, і ми підтримуємо їх", - сказав Баєр.

Він визнав, що домовленість між Росією та Україною щодо продовження транзиту газу "виявилася дійсно коротшою, ніж спочатку уявлялося", але роль відіграє те, що Німеччина та інші країни взяли на себе зобов'язання модернізувати застарілу трубопровідну мережу України.

"Тож ми допоможемо Україні модернізувати її", - запевнив він.

Баєр підкреслив, що уряд Німеччини несе відповідальність перед споживачами та громадянами за безпечне забезпечення газом. При цьому він додав, що все змінюється: трубопроводи і умови енергопостачання.

Він висловив припущення, що санкції США затримають завершення проєкту газопроводу Nord Stream 2 до щонайменше другої половини 2020 року.

Читайте також: ГТС України та Угорщини домовилися співпрацювати за правилами ЄС

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для "Північного потоку-2", призупинила роботи.