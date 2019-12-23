БТІ після експертизи Мінцифри скасувало тендер на 7 мільйонів

Тендерний комітет Бюро технічної інвентаризації скасував державну закупівлю вартістю понад 7 мільйонів гривень після проведеної Міністерством цифрової трансформації оцінки проєкту.

Про це написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

“Після експертизи проєкту та 2 негативних висновків Мінцифри тендерний комітет БТІ скасував держзакупівлю вартістю більше 7 млн грн”, - зазначив він.

Федоров уточнив, що Київська міська рада замовила створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна столиці.

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що після оцінки проєкту замовник відмовився від тендеру.

“Тендер мав «дефект», який унеможливлював виконання проєкту. В матеріалах об’єкту експертизи не були наведені ані план надання послуг, ані специфікація. Як результат нашого моніторингу ми отримали від тендерного комітету лист про скасування оголошення на держзакупівлі. Причиною відміни визначено відсутність подальшої потреби в закупівлях через недостатній термін для подальшого надання послуг в поточному році та завершення 2019 фінансового року”, - написав він.

Федоров зазначив, що у відомстві працюють над “IT-архітектурою держави”, що у майбутньому має не дозволити проводити такі тендери системно.

Як повідомлялося, у Міністерстві цифрової трансформації України мають намір оцифрувати усі реєстри.