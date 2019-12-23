В Україні двох авіакомпаній можуть позбавити рейсів

Державна авіаційна служба України розгляне питання щодо анулювання права авіакомпанії «Роза Вітрів» здійснювати рейс Київ-Стамбул та "Міжнародних авіаліній України" на польоти у напрямку Київ-Актау.

Ця інформація міститься у порядку денному чергового засідання служби з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній, яке заплановано на 27 грудня, повідомляється на сайті Державіаслужби.

«Розгляд питання щодо анулювання права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Стамбул (Турецька Республіка) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів»... Розгляд питання щодо анулювання права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Актау (Республіка Казахстан) – Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», - йдеться у повідомленні.

Згідно з пунктом 2.4 Авіаційних правил України, підставою для анулювання дозволів авіакомпаніям є те, що вони повністю не використовували видані квоти протягом останніх 12 місяців, в той час як заявки на маршрути подали нові авіаперевізники.

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Також 27 грудня Державіаслужба розгляне заявки авіакомпаній "Атласджет Україна" та SkyUp Airlines щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії Київ-Стамбул. Ще відомство може обмежити права "МАУ" виконувати польоти з Київа до Алмати, оскільки заявку на виконання трьох рейсів на тиждень за цим напрямком подала SkyUp Airlines.