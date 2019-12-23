Про спільний ракетний проєкт України і Білорусі говорити зарано - посол

Білорусь зацікавлена ​​в допомозі України в розвитку галузі ракетобудування, але про конкретні плани з реалізації спільного проєкту говорити ще зарано.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу Надзвичайний і Повноважний посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"Це питання (допомога України в розвитку галузі ракетобудування Білорусі. - ред.) обговорювалося нашими президентами на зустрічі в жовтні в Житомирі. У Білорусі є досвід у створенні ракетних систем оборонного типу, наприклад, ракетного комплексу «Полонез». Але ми також зацікавлені у співробітництві у цьому напрямку з іншими країнами. Гадаю, це було б взаємовигідним проєктом", - сказав Сокол.

Він розповів, що минулого місяця побував на «Південмаші» у Дніпрі і зустрівся з його генеральним директором Сергієм Войтом.

"Я був вражений тим, що підприємство зберегло свій кістяк, адаптувалося до сучасних реалій і продовжує виробляти високотехнологічну продукцію світового рівня, затребувану в таких розвинених країнах, як Канада і США. Білорусі в принципі цікавий досвід України у цій галузі. Нам вдалося зістикувати провідних керівників обох країн, а якими будуть їхні домовленості зараз, напевно, говорити ще зарано", - зазначив дипломат.