Суд просять скасувати розпорядження про конкурс на посаду заступника голови ДАБІ

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати конкурс на посаду заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати нечинним та скасувати розпорядження уряду від 20 листопада 2019 року, яким було оголошено конкурс на зайняття вакантної посади заступника голови Державної архітектурної інспекції України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до суду з такою вимогою надійшло два адміністративні позови, відповідачем в яких визначено Кабінет міністрів України.

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Серед інших вимог – зобов’язати Кабмін, як суб’єкт призначення, скоротити вакантну посаду заступника керівника ДАБІ.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративних справах.