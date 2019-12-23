Для ФОПів запустили безоплатну функцію здачі податкової звітності

Платформа відкритих даних OpenDataBot запустила для ФОПів безоплатну функцію подачі звітів у податкову посередництвом бота.

Про це повідомляється на сайті платформи.

"Тепер, коли настане час робити звіт, вам достатньо відповісти на кілька простих запитань та підписати ЕЦП – і ваш звіт буде у податковій", - зазначили в OpenDataBot.

Наголошується, що безоплатний онлайн-сервіс не лише полегшить, а й значно здешевить процес подачі ФОПами податкової звітності.

"Кожен ФОП мусить регулярно подавати звітність до податкової служби. Якщо пропустити належний термін, то можна отримати штраф чи втратити статус платника єдиного податку. Окрім того, багато ФОПів працюють не за місцем реєстрації, тому візит до свого відділення податкової означає додаткові часові та грошові витрати. Щоби вчасно подати звіт, ви можете найняти бухгалтера на аутсорсингу або скористатися платними онлайн-сервісами з ведення бухгалтерії. Однак обидва ці варіанти вимагають щомісячних витрат, котрі можуть виявитися суттєвими для дрібного підприємця", - заявили в OpenDataBot.

"Водночас, можливість легко і безкоштовно зробити звіт самому в електронному вигляді зекономить час і кошти та робить ведення бізнесу простішим», – відкреслив засновник OpenDataBot Олексій Іванкін.

На сьогодні, завдяки іншому сервісу, запровадженому OpenDataBot, понад 55 тисяч підприємців вже моніторять свій статус, статус податкового боргу та єдиного податку посередництвом даних платформи.