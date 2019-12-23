НБУ минулого тижня придбав на міжбанку майже $565 мільйонів

Національний банк України за минулий тиждень придбав на міжбанківському валютному ринку 564,6 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 16 по 21 грудня 2019 року Нацбанк купив 564,6 млн доларів. Продажів валюти регулятор за вказаний період не здійснював.

Як повідомлялося, з 9 по 13 грудня НБУ придбав 424,1 млн доларів. Останні операції з продажу валюти він здійснював 15-18 жовтня (31 млн доларів).

З початку 2019 року НБУ придбав на валютному ринку 6,9 млрд доларів, продав — 479,23 млн доларів.