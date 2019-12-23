Нацбанк вводить в обіг три пам'ятні монети
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Монета "КрАЗ 6322 "Солдат" присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу, різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил ООН.
Автомобіль КрАЗ-6322 "Солдат" – базовий автомобіль Збройних сил України, може використовуватися як баластний тягач для транспортування літаків на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має виняткові характеристики із прохідності, маневреності та швидкості в надскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах.
Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій. З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців.
Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані.
До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах.
Монета "На варті життя" присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості.
Всі три монети виходять тиражем в 1 млн кожна.