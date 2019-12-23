Нацбанк вводить в обіг три пам'ятні монети

Національний банк з 26 грудня 2019 року вводить в обіг три пам'ятні монети номіналом 10 гривень: "КрАЗ 6322 "Солдат", "Учасникам бойових дій на території інших держав" та "На варті життя".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Монета "КрАЗ 6322 "Солдат" присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю, призначеному для транспортування особового складу, різних вантажів військових частин, підрозділів спеціального призначення і миротворчих сил ООН.

Автомобіль КрАЗ-6322 "Солдат" – базовий автомобіль Збройних сил України, може використовуватися як баластний тягач для транспортування літаків на аеродромах, артилерійських систем тощо. Він має виняткові характеристики із прохідності, маневреності та швидкості в надскладних природно-кліматичних і дорожніх умовах.

Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям – учасникам багатьох миротворчих місій. З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців.

Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані.

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До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В’єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах.

Монета "На варті життя" присвячена військовим медикам – людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності і стійкості.

Всі три монети виходять тиражем в 1 млн кожна.