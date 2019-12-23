Нафта дешевшає, але тримається поблизу 3-місячних максимумів

Ціни на нафту знизилися в понеділок, але тримаються поблизу 3-місячних максимумів на фоні оптимізму, що Сполучені Штати і Китай близькі до підписання торговельної угоди.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $65,90 за барель, що на $0,24 (0,36%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси впали в ціні на $0,4 (0,6%), до $66,14 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,29 (0,48%) - до $60,15 за барель. До закриття ринку в п'ятницю ціна контракту становила $60,44 за барель, зменшившись на $0,74 (1,21%) порівняно з попередньою сесією.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Так звана перша фаза операції була оголошена в грудні як інструмент закінчення багатомісячної торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Це протистояння спровокувало уповільнення світової економіки і зниження попиту на «чорне золото». Відповідно до досягнутої угоди, яка має бути підписана на початку січня, Сполучені Штати повинні зменшити деякі тарифи на імпорт китайських товарів в обмін на значне збільшення закупівель Китаєм американської сільськогосподарської продукції.

«Ми щойно досягли прориву щодо торговельної угоди, і ми підпишемо її дуже скоро», - заявив Трамп 21 грудня на заході Turning Point USA у Флориді.

На тлі позитивних прогнозів енергетичні компанії США збільшили минулого тижня парк діючих нафтових вишок на 18 од., довівши загальну кількість до 685 од. Це найбільша кількість з листопада, йдеться в щотижневому звіті нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Останні дані свідчать, що економічне зростання в США в III кварталі різко прискорилося.

На тлі наближення Різдвяних і новорічних канікул обсяги торгів скоротилися, оскільки багато інвесторів пішли у відпустку.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 66,00 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 66,06 долара за барель, що на 8 центів нижче рівня закриття торгів ($66,14).