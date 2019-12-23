Шостий енергоблок Запорізької АЕС відключили на ремонт

Енергоблок №6 Запорізької АЕС 23 грудня 2019 року відключено від енергомережі для проведення планового ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"23 грудня 2019 року о 00:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що в даний час в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС. На енергоблоці №3 триває 4 доба планового капітального ремонту.

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Сумарна потужність генераторів становить 3 890 МВт.

Як відомо, Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.

Фото: пресслужба Енергоатому