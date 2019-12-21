Dragon Capital заявив про купівлю Ідея Банку

Dragon Capital разом із приватним інвестором купують 100% акцій "Ідея Банк".

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Новина, підтвердження якої від нас чекали давно, а останніми днями - щохвилини.

20 грудня 2019 року компанії групи Dragon Capital разом з приватним інвестором підписали угоду про придбання 100% акцій Ідея Банку (м. Львів) у Getin Holding S.A. (Польща). Dragon Capital не коментує комерційні умови до завершення угоди", - ідеться в повідомленні

У Dragon Capital зазначили, що угода набере чинності після погодження Антимонопольним комітетом України та Національним банком України, а також після виконання сторонами її попередніх умов.

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Як повідомлялось, ПАТ «Ідея Банк» (до 2011 року - ПАТ "Плюс Банк", ще раніше - АКБ "Прикарпаття") є частиною однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи — Getin Holding S.A. (Польща). У жовтні 2019 року материнська компанія оголосила про намір продати банк.

Регулятивний капитал Ідея Банку на 1 жовтня 2019 року становив 877,5 млн грн (35 млн дол.).

Інвестиційна компанія Dragon Capital заснована в 2000 році в Києві, працює в сфері інвестицій і фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг. Кінцевим бенефіціаром є Томаш Фіала.