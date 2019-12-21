Майбутній транзит російського газу передбачає європейські тарифи прокачування

ПАТ "Газпром" забронює прокачування в транзитному режимі через українську ГТС 65 млрд кубометрів газу в 2020-му, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд кубометрів за умови встановлення НКРЕКУ європейських газотранспортних тарифів.

Такі зобов'язання закріплені в Протоколі зустрічі представників Європейського Союзу, Російської Федерації та України з питання транзиту російського газу територією України, відскановану копію якого опублікував Урядовий портал.

"Компанія-організатор (ПАТ "Газпром", - ред.) звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України. При цьому бронювання потужностей ГТС України за роками здійснюватиметься в таких обсягах: 2020 р. - 65 млрд. куб. м газу; 2021 року - 40 млрд. куб. м газу; 2022 р. - 40 млрд. куб. м газу; 2023 р. - 40 млрд. куб. м газу; 2024 р. - 40 млрд. куб. м газу за умови , що до моменту бронювання потужностей української ГТС НКРЕКУ встановить конкурентний тариф, який визнаватиметься "Газпромом" і відповідатиме рівню газотранспортних тарифів, що застосовуються у країнах Західної і Центральної Європи", - йдеться у Протоколі.

Також з метою продовження безперебійного транзиту російського газу територією Украни "Газпром" зобов'язується підписати угоду з "Нафтогазом України".

Протягом 2020 року НКРЕКУ внесе необхідні зміни до типового договору, з метою приведення угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом" в дію.

Після закінчення 5-річного контракту сторони висловили намір продовжити співробітництво з питань транзиту газу на аналогічних умовах, уже на 2025-2034 роки.

При цьому гарантом сертифікації "Оператора газотранспортної системи України" як нового оператора ГТС, який діятиме відповідно до норм і вимог ЄС, виступить Європейська комісія.