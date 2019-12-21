Стало відомо, як може формуватися ціна російського газу для України

Російська Федедерація може почати поставляти Україні газ з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NGG). Однак, для цього є одна умова.

Про це йдеться у Протоколі зустрічі представників Європейського Союзу, Російської Федерації та України з питання транзиту російського газу територією України, відскановану копію якого опублікував Урядовий портал.

"За умови виконання в повному обсязі домовленостей, передбачених пунктами 1-3 Протоколу, сторони розглянуть можливість поставок газу в Україну з урахуваннням принципу формування ціни на базі ціни європейського хаба (NGG), за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягу газових поставок", - йдеться у документі.

Пунктами 1-3 цього Протоколу сторони зобов'язалися до 29 грудня 2019 року: Росія - виплатити Україні майже 3 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2917 року і лютого 2018 року; Україна - зняти арешт з активів "Газпрому"; обидві сторони - відмовитися від судових позовів одна проти одної.

Крім того, сторони домовилися про транзит газу через українську ГТС в обсязі 65 млрд кубів газу в 2020 році і по 40 млрд кубів в 2021-2024 роках. Для цього, до моменту бронювання потужностей української ГТС, НКРЕКУ має встановити конкурентний тариф, який визнаватиметься "Газпромом" і відповідатиме рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються в країнах Західної і Центральної Європи.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, інформуючи про результати газових переговорів, які відбулися в Мінську 20 грудня, заявив, що прямі поставки газу з Росії в Україну не є частиною пакетної угоди про транзит газу через українську ГТС. Якщо вони потенційно і здійснюватимуться, то на базі ціни європейського хаба.