Заступник глави ОП очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначив її головою заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається). Призначити Смирнова Андрія Олександровича — заступника керівника Офісу Президента України — головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України", - йдеться у документі.

Глава держави також доручив Смирнову у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.

Іншим Указом Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року "Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України".