Борги на оптовому ринку електроенергії: у Раді планують ухвалити законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2390 “Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)”.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”, - йдеться у повідомленні.

Під час розгляду законопроєкту на комітеті зазначалося, що його метою є створення на державному рівні належних умов для переходу до нової конкурентної моделі ринку електричної енергії в Україні, у строки, визначені законом України «Про ринок електричної енергії», шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених у законопроєкті «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії», які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії.

Читайте також: Укренерго прогнозує масові відключення електроенергії на Луганщині

Як зазначають в Інформуправлінні Апарату ВР, законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, якими, зокрема: господарському суду надається право відмовити у відкритті провадження у справі, якщо заява подана про порушення справи про банкрутство оптового постачальника електричної енергії, та право закрити провадження у справі, якщо боржником є оптовий постачальник енергії.

Встановлюється також, що дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на задоволення вказаних вимог на період дії процедури погашення заборгованості щодо сум заборгованості учасників розрахунків, які підлягають погашенню на умовах, визначених законом «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії».