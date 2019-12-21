Тариф на транзит газу зросте. Оржель каже, що з РФ домовилися

У зв’язку зі зменшення гарантованих обсягів транзиту газу тариф на його транспортування буде збільшено. Кінцевий розмір тарифу буде визначено регулятором.

Про це заявив у суботу на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, розповідаючи про результати переговорів, які пройшли у Мінську 20 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зважаючи на те, що у нас є певне зменшення гарантованих обсягів транспортування, сторони розуміють, що тариф (на транзит газу - ред.) має зростати. Тобто буде певне збільшення тарифу на транспортування”, - зазначив Оржель.

Він додав, що кінцевий тариф буде визначений регулятором з урахуванням обсягів газу та з використанням європейських методологій визначення тарифу.

“Є чітке розуміння сторін — тариф певним чином має бути збільшено”, - підкреслив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.