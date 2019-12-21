Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку Траст
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 19 грудня 2019 року №3218 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Траст» строком на один рік з 30 грудня 2019 року до 29 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.
Водночас, відповідно до зазначеного рішення, продовжено повноваження ліквідатора ПАТ Банк "Траст", визначені Законом, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Кухареву Володимиру Валентиновичу строком на один рік до 29 грудня 2020 року включно.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року Правління Національного банку України прийняло рішення про ліквідацію банку "Траст".