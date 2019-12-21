Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку Траст

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ Банк "Траст" до 29 грудня 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 19 грудня 2019 року №3218 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ Банк «Траст» строком на один рік з 30 грудня 2019 року до 29 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, відповідно до зазначеного рішення, продовжено повноваження ліквідатора ПАТ Банк "Траст", визначені Законом, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Кухареву Володимиру Валентиновичу строком на один рік до 29 грудня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року Правління Національного банку України прийняло рішення про ліквідацію банку "Траст".