Україна у Відні продовжить переговори з Газпромом про транзит

Після переговорів України, Європейської комісії і Росії у Мінську щодо транзиту російського газу Газотранспортною системою України перемовини між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" продовжуються у Відні.

Про це повідомив керівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

"Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі «Оператор ГТС України - Газпром» щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей. Мої вітання українській делегації, особливо Олексію Оржелю та Юрію Вітренку. Деталі згодом…", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.

У переговорному процесі брали участь представники НАК "Нафтогаз України", однак новий контракт після 1 січня 2020 року підписуватиме виділений у процесі анбандлінгу новий оператор газотранспортної системи - компанія ТОВ "Оператор ГТС України".