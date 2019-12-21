Економіка України зростає швидше, ніж очікувалось - НБУ

Економіка України у третьому кварталі 2019 року зросла на 4,1% у річному вимірі, чому сприяли вищі темпи зростання внутрішнього споживчого і інвестиційного попиту, а також нарощування експорту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У III кварталі 2019 року економіка України зросла на 4,1% у річному вимірі (р/р), випередивши прогноз Національного банку... НБУ очікував, що зростання реального ВВП у ІІІ кварталі становитиме 3,5% р/р. Серед основних причин жвавішого, ніж очікувалося, зростання економіки – вищі темпи зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного, а також нарощування експорту", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, якщо порівняти з ІІ кварталом (4,6% р/р), спостерігається уповільнення зростання ВВП, що пояснюється слабшими показниками практично усіх базових видів діяльності та фінансового сектору, а за методом кінцевого використання – сповільненням зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств та суттєвим збільшенням від'ємного внеску запасів.

Кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 8,4% р/р проти 11,8% р/р у попередньому кварталі. Цьому сприяло стійке зростання доходів населення та високі споживчі настрої. Також збільшилося споживання сектору державного управління (на 1,1% р/р) унаслідок зростання витрат бюджету на соціальний захист, оборону та інші статті. Зростання інвестицій прискорилося. Темпи зростання валового нагромадження основного капіталу становили 13,9% р/р проти 7,9% у II кварталі. Це пов’язано з декількома чинниками: покращенням фінансових результатів великих та середніх підприємств, проведенням запланованих ремонтів на металургійних підприємствах, реалізацією проектів з альтернативної енергетики, а також витратами бюджету на ремонт та будівництво доріг. Зростання експорту прискорилося до 13,5% р/р насамперед завдяки високому врожаю зернових та олійних культур, а також швидшим темпам збирання пізніх зернових та олійних культур. Зростання імпорту навпаки уповільнилося (до 6,2% р/р) внаслідок зменшення імпорту вугілля та нафтопродуктів. Відповідно внесок чистого експорту в зростання реального ВВП уперше з кінця 2015 року став додатним (2,2 в.п.), попри ревальваційний тренд гривні.

У розрізі видів діяльності збереглися високі темпи зростання у сільському господарстві, будівництві та транспорті. Натомість погіршилися показники промисловості, насамперед металургії, а також енергетики і харчової промисловості (внаслідок зменшення виробництва тютюнової продукції). Розгорнуті дані щодо зростання реального ВВП за ІII квартал 2019 та наявні високочастотні статистичні показники свідчать про збереження значних темпів зростання внутрішнього попиту. Водночас очікуване послаблення показників сільського господарства (через збір врожаю переважно у ІІІ кварталі) і промисловості (внаслідок певного погіршення зовнішньої кон'юнктури) зумовить уповільнення економічного зростання у IV кварталі. Прогноз Національного банку на 2019 рік з жовтневого Інфляційного звіту – 3,5% р/р – залишається актуальним.