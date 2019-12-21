Перший енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі після ремонту

Енергоблок №1 Запорізької АЕС 20 грудня 2019 року підключено до енергосистеми України після проведення капітального ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«20 грудня 2019 року о 19:59 енергоблок №1 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту», - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що в даний час в роботі перебувають п'ять енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №3 триває 2 доба планового капітального ремонту.

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Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.

Фото: пресслужба Енергоатому