Вікового цензу на участь у теробороні не буде - Коваль

До участі у підрозділах територіальної оборони залучатимуть громадян від 16 років до похилого віку.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

“Територіальна оборона включатиме в себе як юнаків і дівчат віком від 16 років, так і людей похилого віку. Дуже похилого. Вікових цензів фактично не існуватиме. Ми це продумуємо. І форму одягу, і навіть клятву бійця тероборони - вона відрізнятиметься від військової присяги”, - зазначив Коваль, додавши, що обов'язково залучатимуться офіцери й сержанти, які звільнились у запас та мають великий досвід.

Перший заступник секретаря РНБО також повідомив, що структура тероборони зараз доопрацьовується з урахуванням досвіду Польщі, Естонії та Литви.

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“Зараз проводитимемо планування. Але кістяк нашого рішення, що робитимемо у перспективі - вже опрацьовано. Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди ввійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту - села, закінчуючи промисловим мегаполісом”, - розповів Коваль.

Він також повідомив, як вирішується чисельності підрозділів тероборони в різних регіонах: “У такому місті, як Київ, буде дві бригади… Адже у нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою густотою населення, кількістю підприємств, небезпечних об’єктів. Тому там, звісно, слід робити потужнішу організацію. Ще раз зауважу: зараз ці питання опрацьовуємо. Гадаю, що за місяць-півтора я зможу докладно розповісти про ці й інші моменти”, - пообіцяв Коваль.

Стосовно забезпечення підрозділів тероборони озброєнням і військовою технікою, він наголосив, що поки не розголошуватиме цю інформацію, однак робота в цьому напрямку теж ведеться.

Фото: rnbo.gov.ua