Банки в Україні збільшили чистий прибуток майже утричі

У січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку, що на 39,1 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Банківський сектор продовжує залишатись високоприбутковим та рентабельним. Основні фактори - висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви. Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що доходи банків за одинадцять місяців поточного року зросли на 23% - до 222,1 млрд грн, тоді як витрати – на 2% до 163,1 млрд грн.

Головними факторами зростання банківського прибутку є: зростання чистих процентних доходів банків на 13% до 73 млрд грн, зростання чистих комісійних доходів банків на 15% до 40 млрд грн, позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу –15,7 млрд грн та рекордно низький обсяг відрахувань банками у резерви – 8,6 млрд грн проти 21,7 млрд грн минулого року.