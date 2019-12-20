Експерт пояснив, як можна уточнити приналежність понад 430 тисяч гектарів земель

Планування територій та комплексні плани просторового розвитку громад дозволять уточнити фактичну приналежність земель орієнтовною площею понад 430 тис. га.

Про це заявив експерт з питань управління земельними ресурсами проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» Сергій Кубах під час круглого столу в Укрінформі.

“Що комплексне планування територій громад дасть в цілому в масштабах країни? По-перше, буде уточнена приналежність, за нашими розрахунками, 430 тисяч гектарів землі. Сьогодні не можна сказати, що межі сільських і селищних рад, які були встановлені у 80-их роках, можна автоматично перенести. Їх потрібно інвентаризувати, і, як би нам не хотілось, їх усе одно потрібно буде скоригувати,” - зазначив Кубах.

Він додав, що комплексне планування територій дасть змогу уточнити фактичний стан використаних земель.

За словами Кубаха, наразі в Україні існують значні розбіжності між статистичною інформацією та тим, як фактично використовуються землі. Зокрема найбільше розбіжностей було виявлено щодо земель сільськогосподарського значенням та земель під будівництво. “Чинна статистична інформація потребує уточнення. Не можна планувати не маючи актуальної інформації”, - підкреслив експерт.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 12 грудня ухвалила у першому читанні законопроєкт №2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

Документ врегульовує питання встановлення меж громад та визначає механізми комплексного просторового планування територій громад, що в свою чергу скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою.