Ощадбанк фінансуватиме малий бізнес на сході України в рамках FinancEast

Ощадбанк підписав угоду з Німецько-Українським фондом щодо запуску програми FinancEast, яка передбачає фінансування малого та середнього бізнесу на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Вона передбачає фінансування малого та середнього бізнесу на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Це сприятиме відновленню Донбасу, збільшенню інвестиційної та економічної активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

За умовами програми FinancEast бізнес-клієнтам, які відповідають її критеріям, надається фінансова підтримка, що становить до 50% від вартості інвестиційного проєкту. Вже сьогодні підприємці Донецької та Луганської областей можуть подавати заявки на отримання фінансової підтримки до обласних управлінь Ощадбанку в цих областях.

Європейський Союз надав 9,5 мільйонів євро грантових коштів через німецький банк розвитку KfW для запуску програми FinancEast з українськими банками-партнерами. Вона реалізується в рамках ініціативи ЄС «EU4Business: Прямуємо разом».

«Донецька та Луганська області – регіони, яким ми приділяємо особливу увагу. Ощад – єдиний український банк, що надає підтримку людям уздовж лінії розмежування. Наші пересувні мобільні підрозділи на базі КрАЗів та модульні відділення на КПВВ дають можливість обслуговувати громадян у найвіддаленіших куточках, там, де немає інших банків. Програма FinancEast є вкрай важливою з точки зору відновлення економіки Донбасу та підтримки малого та середнього бізнесу. Ми прагнемо допомогти тим підприємцям, які мають натхнення та потенціал для розвитку свого бізнесу», – зазначиив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Читайте також: Ощадбанк може приєднатись до системи гарантування вкладів фізосіб наступного року

Ощадбанк співпрацює з НУФ з 2017 року. Так, малий та середній бізнес може отримати в Ощадбанку кредитну позику за зниженою на 1% річних відсотковою ставкою. Німецько-Український фонд (НУФ) – небанківська фінансова установа, створена в 1999 році. Сприяє розвитку мікро-, малих та середніх підприємств шляхом надання кредитів через українські банки.