Третій енергоблок Запорізької АЕС вивели в капітальний ремонт

Енергоблок №3 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 20 грудня 2019 року відключено від мережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«20 грудня 2019 року о 00 годині 00 хвилині енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від мережі і виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час у роботі перебувають 4 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3 795 МВт. На енергоблоці №1 йде 86 доба планового капітального ремонту.

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.

Фото: atom.gov.ua