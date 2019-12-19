Позитивні результати щодо транзитної угоди будуть найближчим часом - Оржель

Українська та російська делегації на переговорах щодо транзиту газу повинні фіналізувати проєкт угоди у Києві та Москві, за цим спостерігатиме Брюссель.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. Ми на тому етапі, що маємо погодити останні позиції між Києвом та Москвою. На прямому зв'язку буде Брюссель. Найближчим часом ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін", - сказав Оржель.

Як повідомлялося, переговори щодо продовження транзиту російського газу в Європу територією України проходили в Берліні 19 грудня.

Переговори відбувалися за посередництва глави Єврокомісії Мароша Шефчовича. До них долучився міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, який провів двосторонні зустрічі з учасниками переговорів.

Українська та російська делегації кілька годин спілкувалися у двосторонньому форматі, що не було заплановано.

Зустрічі проходили в мінекономіки та енергетики ФРН, яке виступило ініціатором переговорів між Києвом і Москвою за посередництва ЄК.