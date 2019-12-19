Євро на міжбанку вперше за 4 роки опустився нижче 26 гривень

Курс євро на міжбанківському ринку України у четвер, 19 грудня, опустився нижче позначки у 26 грн.

Про це свідчать дані компанії Укрдилінг станом на 15:00.

За даними Укрдилінгу, курс євро на відкритті міжбанку 19 грудня 2019 року становив 26,02/26,04 гривень за євро, після чого почав поступово послаблюватися та досяг позначки 25,96/25,98 грн.

Що ж до долара, то на 15:00 його курс становив 23,35/23,37 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні-грудні 2019 року основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній.

За даними НБУ, востаннє офіційний курс євро був нижчим за 26 гривень у листопаді 2015 року.