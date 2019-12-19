Транзит газу: у Берліні сьогодні пройдуть тристоронні переговори

Тристоронні газові переговори ЄС-Україна-РФ на політичному рівні відбудуться в четвер, 19 грудня.

Про це повідомили в Представництві Єврокомісії в Берліні, повідомляє Укрінформ.

"У четвер, 19 грудня, віцепрезидент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні", - поінформували в Представництві.

Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

Власне переговори стосуються "можливої ​​політичної угоди" щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

"Настав час надсилати добрі новини ринкам та споживачам", - заявив Шефчович напередодні зустрічі у Twitter.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 17 грудня 2019 р.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.