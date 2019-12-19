У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину боргів

Міністерство фінансів зменшує валютну частину державного боргу України.

Про це в ефірі Громадського заявив керівник проєктів та програм Департаменту відкритих ринків Національного банку України Емал Бахтарі.

"Мінфін зменшує валютну частину боргів, погашаються державні цінні папери, які були у валюті. Він повертає валюту, замість них випускає в гривні цінні папери і вже не несе валютні ризики. Він не залежить від курсу. А от ці папери купують нерезиденти, які продають валюту і за гривні купують ці цінні папери", — пояснив Бахтарі.

На думку експерта, це позитивна тенденція.

"Валютний ризик з Мінфіну перейшов на нерезидентів. Коли вони вкладають кошти, а це на 4, 5, 6 років купують ці цінні папери, вони фактично довіряють, що коли купуватимуть валюту назад, гривня не девальвує катастрофічно, бо вони бачать, що в країні інша валютна і монетарна політика, що за цим слідкують", — наголосив він.

Нагадаємо: інфляція в Україні у листопаді скоротилася до 5,1% за рік — це відповідає цілі Національного банку, встановленій ще у 2015 році. У зв’язку з цим, зокрема, НБУ ухвалив рішення знизити розмір облікової ставки одразу на 2 відсоткових пункти — до 13,5% річних. Це максимальне зниження облікової ставки від початку року.