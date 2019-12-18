"Сомалі у портах скінчилося": керівник Держекоінспекції Фірсов назвав кардинальні кроки

В. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов видав розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків керівника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Олександра Ставнійчука.

Про це Фірсов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Продовжуємо разом з моєю командою розкривати корупційні гнійники у Державній екологічній інспекції. Цього разу розібрались з "роботою" Держекоінспекції у портах. Саме там працювала схема по вибиванню хабарів з міжнародних суден", - зазначив Фірсов.

Він уточнив, що з 18 грудня скасував "всі злочинні доручення і накази попередніх глав екоінспекції, припиняю цю піратську вольницю і зупиняю державний рекет в портах. Більше ніяких самовільних дій з боку територіальних органів не буде. Сомалі у портах скінчилося".

Фірсов уточнив деякі подробиці у своєму блозі.

"Наша мета – ліквідувати цей заповідник корупції... У рамках дисциплінарного провадження відстороняю від виконання обов'язків керівника Кримсько-Чорноморського округу Олександра Ставнійчука".

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Як повідомлялося, під час своєї робочої поїздки до Одеси 12 грудня в.о. голови Держекоінспекції Єгор Фірсов провів нараду в облдержадміністрації, на якій піддав аналізу роботу Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу. Фірсов заявив, що отримав "багато інформації та декілька важливих документів, частина з яких будуть покладені в основу дисциплінарних та кримінальних проваджень".