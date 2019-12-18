Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Укргазпромбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 грудня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Укргазпромбанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"17 грудня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ "Укргазпромбанк" було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 17 грудня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Укргазпромбанк", - йдеться в повідомленні.

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У межах виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладниками ПАТ "Укргазпромбанк" отримано 219,5 млн грн, що становить 98,0% від загальної гарантованої суми.

Як повідомлялося, Національний банк України 14 вересня 2015 року прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Укргазпромбанк".