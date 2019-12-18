Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Укргазпромбанку
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"17 грудня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ "Укргазпромбанк" було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 17 грудня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Укргазпромбанк", - йдеться в повідомленні.
У межах виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладниками ПАТ "Укргазпромбанк" отримано 219,5 млн грн, що становить 98,0% від загальної гарантованої суми.
Як повідомлялося, Національний банк України 14 вересня 2015 року прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Укргазпромбанк".