Україна отримала доступ до трансбалканського газового коридору

Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали технічну угоду, згідно з якою з 1 січня 2020 року Україна зможе транспортувати газ із Південної Європи і Туреччини, що є також гарантією забезпечення газом Молдови.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Вчора Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил. Це означає, що з нового року постачальники можуть вільно транспортувати газ з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, із 1 січня через міждержавну точку «Ісакча1- Орловка1» можна буде щодоби транспортувати по маршруту Україна - Румунія до 17,8 млн кубометрів газу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн кубометрів.

"Це не лише нові можливості для українських трейдерів, а і гарантія доступу Молдови до південноєвропейських газових ринків, якщо Газпром припинить транзит територією України", - заявили в компанії.

За інформацією пресслужби, найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей.

Як повідомляв Укрінформ, уряд доручив НАК "Нафтогаз України" вжити дій для забезпечення експорту газу до Молдови без участі російського Газпрому. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №921-р від 29 вересня 2019 року.

GAZ-SYSTEM S.A., АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України» наприкінці листопада узгодили умови співпраці у точках з'єднання газотранспортних систем України та Польщі - Германовичі та Дроздовичі - з 1 січня 2020 року.