Peugeot і Fiat Chrysler підписали угоду про злиття

Провідні європейські автовиробники французька компанія Peugeot та італійсько-американський концерн Fiat Chrysler підписали угоду про об'єднання активів.

Відповідну заяву поширила пресслужба концерну.

«Fiat Chrysler і Peugeot SA сьогодні підписали юридично зобов'язуючу комплексу угоду, що передбачає злиття бізнесових активів у співвідношенні 50 на 50 та створює четвертого глобального автовиробника і третього за обсягами прибутку», - йдеться у документі.

Як наголошується, злиття компаній не призведе до закриття жодного заводу.

На виробництвах нового автогіганта працюватиме більше 400 тис. співробітників. За оцінками, очікуваний річний прибуток становитиме близько 170 млрд євро. При цьому планується продавати 8,7 млн автомобілів щороку. Йдеться про такі бренди, як Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot і Vauxhall.

Процес злиття планується завершити упродовж 12-15 місяців.

Штаб-квартира нової автомобільної групи буде у Нідерландах.