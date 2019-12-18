Уряд відкрив міжнародний пункт контролю на залізничній станції “Львів" - Гончарук

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття міжнародного пункту контролю на залізничній станції “Львів".

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

"Ми створюємо зручний сервіс, який зменшить час очікування для пасажирів під час перетину державного кордону на залізничній станції "Львів" для залізничного пасажирського сполучення з Польщею. Для цього уряд відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який функціонуватиме постійно та цілодобово", - написав Гончарук.

Він додав, що всі процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться безпосередньо під час руху поїздів.

"Це рішення — результат успішного пілотного проєкту на потягах «Інтерсіті+» сполученням “Київ-Львів-Перемишль”, що рухається між станціями “Львів” і “Мостиська-2” та у зворотному напрямку", - зазначив Гончарук.