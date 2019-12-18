Чинний "зелений" тариф перекладається на споживача - нардеп

Чинний "зелений" тариф, що діє для відновлюваних джерел електроенергії, перекладається на кінцевого споживача.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав заступник голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олександр Маріковський, повідомляє кореспондент агентства.

"Щодо того, що ми маємо перейти на "зелену" енергетику - обов'язково. Стратегія 20/50 - це має бути довготривала стратегія. Але оскільки наш тариф на "зелену" енергетику є занадто великим, одним з найбільших у світі, то ми робимо щось не так. Ми перекладаємо це на споживача", - зазначив Маріковський.

На його думку, ринок електроенергії створює стимули для зниження тарифу.

"Зелений тариф скасовувати не будуть, однак буде реструктуризація: зниження ставок, але збільшення часу виплати. Це важливо для економіки, оскільки зелений тариф тягне економіку вниз...", - зазначив нардеп.

Як вже писав Укрінформ, зелений тариф, як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики (він був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій), себе вже вичерпав. Річ у тім, що через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років “зелена енергетика” в Україні переживає справжній бум. У свій час з подачі енергетичних лобістів держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього “зелений тариф” зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.

Встановлена потужність відновлювальних джерел енергії в Україні в 2019 році вже сягнула 5,74 ГВт, а в 2020 році вона зросте до 7,59 ГВт, йдеться в прогнозі Мінекоенерго. В січні-вересні цього року відновлювальній генерації було виплачено 14 млрд грн (такий обсяг ВДЕ отримали за весь 2018 рік). Зокрема, сонячні електростанції отримали 10 млрд грн, вітрові – 3 млрд грн, гідроелектростанції – 677 млн грн, а біогазові електростанції – 525 млн грн.

Прогнозована сума виплат для об'єктів генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за зеленим тарифом цього року становитиме 28 млрд грн, а в наступному обсяг виплат "зеленим тарифом" зросте майже в два рази – до 45 млрд грн.

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В січні-вересні 2019 року відновлювальними джерелами енергії було згенеровано 3,6 млрд кВт-год електроенергії. Це 3% усього обсягу виробленої в Україні електроенергії (його вистачить, щоб забезпечувати, наприклад, електроенергією Київ протягом 4,5 місяців).