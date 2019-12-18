Уряд провів наради із забруднювачами повітря та води

Уряд під головуванням Прем'єр-міністра Олексія Гончарука провів дві наради з керівниками підприємств, які є найбільшими забруднювачами повітря та води.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив заступник голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олександр Маріковський.

"Ми дуже синхронні з урядом зараз. Уже було дві прем'єрські наради. Перша була з топ-20 забруднювачами повітря, а друга - з топ-20 забруднювачами води", - сказав Маріковський.

За його словами, керівникам було поставлено завдання найближчим часом серйозно скоротити кількість викидів.

"Вони можуть пропонувати різні сценарії, щоб по бізнесу не сильно вдарило. Але зміни будуть незворотніми", - додав нардеп.