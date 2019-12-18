Позов ексглави представництва ЄБРР до НБУ суд розглядатиме у закритому режимі

Окружний адміністративний суд міста Києва продовжить розгляд справи за позовом ексголови представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунера до Національного банку України в закритому режимі.

Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні у вівторок, інформує пресслужба суду.

“В ході підготовчого засідання суд розглянув клопотання представника Національного банку України про розгляд справи у закритому засіданні, яке було заявлено на підставі положень Закону України «Про банки і банківську діяльність». Суд задовольнив вказане клопотання відповідача та продовжить розгляд справи у закритому судовому засіданні”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що відповідно до п.10-11 ст.10 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться з дотриманням правил здійснення адміністративного судочинства.

Зокрема, під час такого розгляду можуть бути присутніми лише учасники справи, а в разі необхідності – свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.

Окрім того, використання систем відеоконференцзв’язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засідання не допускається.

Читайте також: Окружний адмінсуд взявся за позов ексглави представництва ЄБРР проти Нацбанку

У суді нагадують, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, яким йому було відмовлено у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку України.

Так, позивач вважає оскаржуване рішення НБУ упередженим, незаконним і таким, що прийнято регулятором з перевищенням своїх повноважень.