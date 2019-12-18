Новий оператор ГТС має почати роботу в січні — Гончарук
Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.
«Це дуже важливе рішення підтверджує, що анбандлінг Нафтогазу здійснюється відповідно до європейських правил. Очікуємо на старт роботи нового оператора ГТС вже в січні 2020 року», - наголосив Гончарук.
Як повідомлялося, 17 грудня Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України.
З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде виокремлена від структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.
Анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).
Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.
Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.