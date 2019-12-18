Новий оператор ГТС має почати роботу в січні — Гончарук

Секретаріат Енергетичного співтовариства Євросоюзу погодив сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» як оператора газотранспортної системи, що засвідчує відповідність анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" європейським правилам.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

«Це дуже важливе рішення підтверджує, що анбандлінг Нафтогазу здійснюється відповідно до європейських правил. Очікуємо на старт роботи нового оператора ГТС вже в січні 2020 року», - наголосив Гончарук.

Як повідомлялося, 17 грудня Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС схвалив видачу сертифікації оператору газотранспортної системи України.

З 1 січня 2020 року діяльність з транспортування газу буде виокремлена від структури НАК "Нафтогаз України". Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

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Анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від його видобутку та постачання. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.