У Мінекономіки пояснили, як збираються захищати права садівників

Права аграріїв, які орендують землю під багаторічні насадження, будуть захищені на законодавчому рівні у рамках земельної реформи.

Про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький сказав під час відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему: “Земельна реформа: якою вона буде”, повідомляє кореспондент агентства.

«Зараз основний ризик полягає у тому, що основний договір оренди завершується і інвестиції, які туди вкладені, значно перевищують вартість ділянки і є можливий ризик непродовження оренди. То є антирейдерський закон, який прийнятий, де чітко захистили переважне право на продовження оренди, а в іншому законопроєкті чітко приписано механізм компенсації у разі порушення однією зі сторін, а в даному випадку власником ділянки умов укладення довгострокового договору про оренду під багаторічні насадження», - сказав Висоцький.

За його словами, найближчим часом буде виписаний більш чіткий механізм прямої компенсації за всі інвестиції, вкладені у багаторічні насадження у рамках користування земельною ділянкою. по-друге , буде зафіксовано фактично більш довгостроковий механізм оренди.

Читайте також: Оформити неуспадковану земельну спадщину можна до 1 січня 2024 року

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року. Також законопроект визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га. Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту. Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.