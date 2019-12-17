Ощадбанк може приєднатись до системи гарантування вкладів фізосіб наступного року

АТ "Ощадбанк" може бути включений до загальної системи гарантування вкладів фізичних осіб з 1 липня 2020 року.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність", повідомляється на сайті НБУ.

"Національний банк пропонує державним органам і банкам свої рекомендації та оприлюднює власні плани і наміри на найближчий час. Найважливіші законопроєкти, які зараз унесено на розгляд парламенту: щодо окремих питань функціонування банківської системи, який повинен врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків (№2571). Законопроєкт удосконалює регулювання та нагляд за діяльністю банків, встановлює особливості розгляду в судах справ про виведення банків з ринку. Законопроєкт також містить положення про включення Ощадбанку з 1 липня 2020 року до загальної системи гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, наразі Ощадбанк - єдиний банк в Україні, який не під'єднаний до системи гарантування вкладів фізосіб. Вклади фізосіб в Ощадбанку, 100% акцій якого належить державі, згідно зі статтею 57 закону "Про банки і банківську діяльність", гарантовані в повному обсязі.