Ощадбанк може приєднатись до системи гарантування вкладів фізосіб наступного року

Ощадбанк може приєднатись до системи гарантування вкладів фізосіб наступного року

Укрінформ
АТ "Ощадбанк" може бути включений до загальної системи гарантування вкладів фізичних осіб з 1 липня 2020 року.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність", повідомляється на сайті НБУ.

"Національний банк пропонує державним органам і банкам свої рекомендації та оприлюднює власні плани і наміри на найближчий час. Найважливіші законопроєкти, які зараз унесено на розгляд парламенту: щодо окремих питань функціонування банківської системи, який повинен врегулювати виведення з ринку неплатоспроможних банків (№2571). Законопроєкт удосконалює регулювання та нагляд за діяльністю банків, встановлює особливості розгляду в судах справ про виведення банків з ринку. Законопроєкт також містить положення про включення Ощадбанку з 1 липня 2020 року до загальної системи гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, наразі Ощадбанк - єдиний банк в Україні, який не під'єднаний до системи гарантування вкладів фізосіб. Вклади фізосіб в Ощадбанку, 100% акцій якого належить державі, згідно зі статтею 57 закону "Про банки і банківську діяльність", гарантовані в повному обсязі.

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