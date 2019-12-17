Держлісагентство планує цьогоріч реалізувати понад пів мільйона новорічних ялинок

Лісові господарства Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства) планують цьогоріч реалізувати понад 500 тисяч новорічних ялинок.

Про це заявив заступник генерального директора ДП “Лісогосподарський інформаційно-аналітичний центр” (ЛІАЦ) Юрій Сотник під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року державними лісогосподарськими підприємствами Держлісагентства заплановано реалізувати понад 500 тисяч новорічних ялинок. Всі ці дерева були вирощені на новорічних плантаціях або заготовлені в процесі рубок формування та оздоровлення лісів”, - розповів Сотник.

Він додав, що реалізаційна ціна за ялинку залежить від регіону, породи та віку і коливається в середньому від 60-70 гривень, а за ялинку у горщику — від 100 гривень.

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За словами Сотника, основними породами дерев, що заготовляють в лісгоспах Держлісагентства, є сосна звичайна, сосна кримська, ялина європейська і ялиця біла. “Це найбільш поширені лісоутворюючі породи в нашій державі”, - зазначив він.

Як повідомлялося, у 2018 році лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів України реалізували 472,8 тисяч ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 гривень.