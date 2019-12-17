Мінгромад планує запровадити дистанційний контроль за будівництвом

У Міністерстві розвитку громад та територій планують запровадити поетапний контроль за процесом будівництва, який буде здійснюватися без фізичної присутності інспектора.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, повідомляє пресслужба відомства.

«Плануємо створити інструменти для того, щоб процес перевірки документів на відповідність законодавства був максимально автоматизованим. Також введемо певні запобіжники, так званий обов’язковий поетапний державний контроль за будівництвом», — розповіла Бабак.

За її словами, такий контроль буде здійснюватися за допомогою відеофіксації, або інших електронних засобів без фізичної присутності інспектора.

Бабак додала, що контроль буде запроваджено на певних етапах будівництва, наприклад під час закладання фундаменту або монтажу стін.

Інформація отримана під час здійснення такого контролю буде надсилатися в електронний кабінет забудовника.