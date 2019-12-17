Мінекономіки розробляє законопроєкт про моніторинг інвестицій, який дозволить блокувати інвестиції, що несуть загрозу національній безпеці України.

Про це в Укрінформі під час пресмарафону “Земельна реформа: якою вона буде” сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми готуємо законопроєкт про моніторинг інвестицій, він є на веб-сайті Мінекономіки. Він стосується не тільки ринку землі. Він стосується всіх активів, і там буде конкретний чіткий механізм, який дозволяє за рішеннями РНБО або за іншими рішеннями блокувати будь-які інвестиції, які несуть загрозу національній безпеці”, - сказав Милованов.

Він зазначив, що це дозволить вирішити питання нацбезпеки на рівні країни.

“Саме питання обмеження на рівні громади, допуску чи недопуску до можливості купувати чи продавати землю на тимчасово окупованих територіях не вирішує питання того, що хтось може викупити багато землі чи багато об’єктів, чи відкрити багато приватних компаній , які знаходяться, наприклад, біля інфраструктурних об'єктів і мають якусь критично важливу функцію для держави”, - наголосив міністр.

За його словами, законопроєкт уже розроблений і створить додаткові механізми моніторингу з точки зору державної безпеки.

Із текстом законопроєкту можна ознайомитися на сайті міністерства за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, надходження прямих іноземних інвестицій в Україну в 2018 році становили 2,5 млрд дол., що на 8% більше порівняно з 2017 роком.