Громади зможуть ефективно наповнювати бюджети завдяки земельній реформі - експерт

Земельна реформа в Україні пов'язана з децентралізацією, тому громади отримають землі у відання і зможуть ефективно наповнювати місцеві бюджети.

Про це під час пресмарафону в Укрінформі на тему: "Земельна реформа: якою вона буде" повідомив уповноважений Президента України із земельних питань (поза штатом) Роман Лещенко, повідомляє кореспондент агентства.

"Земельна реформа тісно пов'язана з реформою децентралізації. Ми не можемо говорити про повноцінне функціонування громади без передачі їм земель, в першу чергу поза межами населених пунктів, у їхнє відання. Вони повинні мати право розпоряджатись цими землями, повинні мати можливість ефективно наповнювати місцеві бюджети. Ми будемо в цьому їм допомагати шляхом ефективного оподаткування", - сказав Лещенко.

Він зауважив, що мова йде про оподаткування "кожного гектару української землі" незалежно від організаційно-правової форми, того, хто працює на цій землі і виду права користування (постійне користування чи оренда). В цій частині ми передамо відповідні повноваження на місця і надамо повноваження контролю громадам.

Уповноважений Президента зазначив, що Держгеокадастр допомагатиме громадам, але сам орган втратить право розпорядження землею у громадах.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.