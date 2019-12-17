На українських митницях запускають нові сканери

На українських митницях починають працювати нові сканери, які пришвидшують сканування вантажу у 10 разів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Урядовий портал.

​​"Важливо, що сканування вантажів відбувається без огляду посадовими особами митниці, а отже, перевірка вантажу відбувається у 10 разів швидше. Інакше доводилося б витрачати додатковий час та кошти на розвантаження та інші супровідні процедури», - зазначив Гончарук.

На українських митницях починають працювати нові сканери / Фото: kmu.gov.ua

Він додав, що нові сканери вже працюють на Закарпатській митниці. Крім того, львівська митниця теж провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краківець», та «Шегині». Найближчим часом вони працюватимуть повноцінно. Волинська та Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що українсько-польська ділянка державного кордону, пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» здійснює пропуск 400-500 вантажних транспортних засобів за добу в одному напрямку, у той час як скануюча система спроможна пропустити 240-250 транспортних засобів на добу. Таким чином, для пункту пропуску будуть визначені категорії товарів, що переміщуються для обов’язкового сканування. Орієнтовний час на проведення однієї перевірки-сканування – 20 хвилин.

«Розміщення сканерів для перевірки великогабаритних вантажів потребує технологічно-правильного облаштування та значних площадок, зокрема це габарити 35х75 м або 50х30 м. Тож найближчим часом планується запуск семи скануючих систем. Дані зі сканерів на пунктах пропуску будуть передаватися до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді», - додав Нефьодов.

В уряді пояснюють, що стаціонарні сканери або скануючі системи стаціонарного типу – це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, що переміщуються прихованими серед інших товарів, задекларованих до переміщення.

Як повідомляв Укрінформ, очільник уряду 24 жовтня повідомив, що доручив новому керівнику Митної служби Максиму Нефьодову вирішити проблему із досі не запущеними стаціонарними сканерами на митних пунктах, які, на думку прем’єра, дали би абсолютно нові можливості у боротьбі з контрабандою. Гончарук обурився тим, що з семи сканерів, які закупила ДФС, жоден не працює.

8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов 10 грудня заявив, що для належної роботи Нової митниці та налагодження її інфраструктури буде спрямовано близько 480 млн грн, які підуть на реконструкцію та добудову пунктів пропуску, на введення в експлуатацію сканерів та закупку вагових комплексів.