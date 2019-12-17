Потураєв назвав брехнею заяви, що люди виїдуть із сіл після відкриття ринку землі

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв вважає цинічною брехнею заяви деяких політиків, що в результаті відкриття ринку землі люди масово виїжджатимуть із сіл.

Про це він заявив у ході відкритого пресмарафону в Укрінформі на тему "Земельна реформа: якою вона буде".

"В Україні за останні 20 років зникли майже 400 сіл, майже 500 - це так звані знелюднені села. Я їх бачив на власні очі - це коли було заможне село, а зараз там дві-три хати, в яких живуть старики. Коли політикани - в мене немає іншого визначення - кажуть, що через реформу, яка поверне землю сільським громадам, яку в них, до речі, остаточно відібрали за Януковича, люди поїдуть з села, то я більш цинічної брехні не чув у своєму житті", - сказав Потураєв.

Він наголосив, що люди їдуть із села саме через відсутність землі.

"Ми втрачаємо населені пункти у сільській місцевості саме тому, що не може бути спроможної сільської громади без власної землі", - переконаний народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.

Також законопроект визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протестів проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.