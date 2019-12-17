Зеленському показали у Баку магазин із українськими сирами та ковбасами

У столиці Азербайджану — Баку місцевий бізнесмен відкрив мережу магазинів, де продають українські сири, йогурти, ковбаси та соки.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook та показав світлини з магазину.

"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - зазначив Президент.

Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.