Зеленському показали у Баку магазин із українськими сирами та ковбасами
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Укрінформ
У столиці Азербайджану — Баку місцевий бізнесмен відкрив мережу магазинів, де продають українські сири, йогурти, ковбаси та соки.
Про це розповів Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook та показав світлини з магазину.
"Смачно по-українськи! Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку. Місцевий бізнесмен має вже одинадцять магазинів Ukrayna Mahsullari. Скоро планує розширюватися: крім додаткових точок, відкриє український ресторан", - зазначив Президент.
Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.